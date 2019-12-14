بونجاح: “نطمح لمواجهة ليفربول”

كشف الدولي الجزائري بغداد بونجاح، عزمه رفقة ناديه السد، على تجاوز عقبت نادي مونتيري، ضمن كأس العالم للأندية، لمواجهة نادي ليفربول.

وقال بغداد بونجاح، في تصريحات صحفية: “ندرك أن هذه المواجهة ستكون مختلفة عن سابقتها، وأننا لن نحظى بالعديد من الفرص”.

وأضاف: “نحن قادرون على استغلال الفرص التي ستتاح لنا من أجل تسجيل أهداف، والعبور للدور المقبل لمواجهة ليفربول، مهمتنا صعبة أمام فريق قوي، سيدخل بنفس طموحاتنا”.

وتابع بغداد بونجاح: “أهدافنا كبيرة في هذه المنافسة، كأس العالم للأندية تجري على أرضنا، وأمام جماهيرنا، لذا نسعى لتشريف الكرة القطرية”.

يذكر أن بغداد بونجاح، يواجه أمسية اليوم السبت، رفقة ناديه السد، فريق مونتيري المكسيكي، لحساب بطولة كأس العالم لأندية.