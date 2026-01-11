بونجاح: “نعتذر من أنصارنا وحسبنا الله ونعم الوكيل”
بقلم كريم تيغرمت
وجّه مهاجم المنتخب الوطني بغداد بونجاح، اعتذاراته لجمهور الخضر، بعد اقصائهم من نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025.
وصرّح بونجاح، عقب هزيمتهم ضد منتخب نيجيريا: “نشكر أنصار المنتخب الوطني على وقوفهم إلى جانبنا منذ البداية، ونعتذر منهم”.
كما أضاف مهاجم الخضر: “كنا نريد اسعاد أنصارنا، لكننا واجهنا منافس أقوى منا بدنيا، وفي الصراعات الثنائية”.
وختم بغداد بونجاح: “لا أدري أين كان حكام “الفار” خلال هذه المباراة، وأقول فقط حسبي الله ونعم الوكيل”.
