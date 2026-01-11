إعــــلانات
الرياضة

بونجاح: “نعتذر من أنصارنا وحسبنا الله ونعم الوكيل”

بقلم كريم تيغرمت
بونجاح: “نعتذر من أنصارنا وحسبنا الله ونعم الوكيل”
  • 591
  • 0

وجّه مهاجم المنتخب الوطني بغداد بونجاح، اعتذاراته لجمهور الخضر، بعد اقصائهم من نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وصرّح بونجاح، عقب هزيمتهم ضد منتخب نيجيريا: “نشكر أنصار المنتخب الوطني على وقوفهم إلى جانبنا منذ البداية، ونعتذر منهم”.

كما أضاف مهاجم الخضر: “كنا نريد اسعاد أنصارنا، لكننا واجهنا منافس أقوى منا بدنيا، وفي الصراعات الثنائية”.

وختم بغداد بونجاح: “لا أدري أين كان حكام “الفار” خلال هذه المباراة، وأقول فقط حسبي الله ونعم الوكيل”.

رابط دائم : https://nhar.tv/9KeUt
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر
AMA Computer