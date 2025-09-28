بونجاح: “نعد الجماهير بتقديم مباراة كبيرة ضد الصومال والتأهل لكأس العالم”

قطع الدولي الجزائري، بغداد بونجاح، مهاجم نادي الشمال القطري، وعدا للجماهير الجزائرية، بتقديم مباراة كبيرة مع الخضر ضد منتخب الصومال، والتأهل لكأس العالم 2026.

وصرح بونجاح، في هذا الخصوص لموقه “win win”: “نعد الجماهير أن نقدم مباراة كبيرة ضد الصومال، ونفرحهم، ونتأهل إلى كأس العالم”.

كما أضاف: “اللعب أمام جماهيرك وفي ملعبك، جمهورنا يعشق كرة القدم، إن شاء الله نحن جاهزون 100% وسنفرحهم إن شاء الله”.

وفي رده على سؤال آخر، بخصوص امكانية تواجده في كأس العالم المقبلة، رد بغداد بونجاح: “أكيد إن شاء الله”.

يذكر أن المنتخب الوطني، سيخوض آخر جولتين من تصفيات نهائيات كأس العالم 2026، في مواجهة منتتخبي الصومال، وأوغندا.