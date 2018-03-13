أكد “بغداد بونجاح” لاعب السد القطري، أنّ فريقه يستهدف الذهاب بعيدا في دوري أبطال أسيا عندما يستضيف نادي “ناساف كارشي” الأوزبكي عشية اليوم.

وقال بغداد في المؤتمر الصُحفي: “المباراة ستكون صعبة على الفريقين، خسارتنا في أوزبكستان كانت مجرد سحابة”.

وأضاف: “نلعب كمجموعة واحدة ولا يهم من يسجل، لكن بطبيعة الحال أريد التسجيل دائما وأبدا حتى أسعد زملائي والجميع”.

وتابع: “بعد مباراة “الدحيل” التي خسرنا على إثرها لقب البطولة القطرية قرّرنا التفكير في البطولة الأسيوية”.

وختم كلامه: “لدينا لاعبين بإمكانيات كبيرة ومدرب في مستوى عالي، وعلينا الفوز لكي نلعب المباريات المقبلة بأريحية”.