بونجاح: “نُفكر في البطولة الأسيوية وأريد التسجيل دائما وأبدا” !

الرياضة
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بونجاح: “نُفكر في البطولة الأسيوية وأريد التسجيل دائما وأبدا” !
بقلم أمير بهلول

أكد  “بغداد بونجاح”  لاعب السد القطري، أنّ فريقه يستهدف الذهاب بعيدا في دوري أبطال أسيا عندما يستضيف نادي “ناساف كارشي” الأوزبكي عشية اليوم.

وقال بغداد في المؤتمر الصُحفي: “المباراة ستكون صعبة على الفريقين، خسارتنا في أوزبكستان كانت مجرد سحابة”.

وأضاف: “نلعب كمجموعة واحدة ولا يهم من يسجل، لكن بطبيعة الحال أريد التسجيل دائما وأبدا حتى أسعد زملائي والجميع”.

وتابع: “بعد مباراة “الدحيل” التي خسرنا على إثرها لقب البطولة القطرية قرّرنا التفكير في البطولة الأسيوية”.

وختم كلامه: “لدينا لاعبين بإمكانيات كبيرة ومدرب في مستوى عالي، وعلينا الفوز لكي نلعب المباريات المقبلة بأريحية”.

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