بونجاح هدافاً في مواجهة الشمال و الغرافة

بصم المهاجم الدولي، بغداد بونجاح، اليوم السبت، على هدف جديد رفقة فريقه الشمال، في دوري نجوم قطر.

وسجل مهاجم الخضر، هدف التقدم في النتيجة لصالح فريقه، أمام الغرافة، في مواجهة الجولة الـ15 من دوري نجوم قطر، عند الدقيقة الـ57 من الشوط الثاني. بعد توغله داخل منطقة العمليات ويسكن الكرة في مرمى المنافس.

وبهذا الهدف، يكون بغداد بونجاح، قد وصل للمساهمة التهديفية رقم 22، 15 هدفا و 7 تمريرات حاسمة في 14 مباراة لحد الآن.