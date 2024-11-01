بونجاح هدافا و مُمررا حاسما ويسقط بسداسية أمام الدحيل

ساهم المهاجم الدولي الجزائري، بغداد بونجاح، اليوم الجمعة، في هدفي فريقه الشمال في مواجهة الدحيل. ضمن الجولة التاسعة من دوري نجوم قطر.

وهي المباراة التي انتهت بخسارة نادي الشمال بسداسية مقابل هدفين.

وشارك مهاجم الخضر، بونجاح، أساسيا وفي كامل أطوار هذه المواجهة، وقدم أداءً جيدا في اللقاء رغم خسارة فريقه بـ6 أهداف مقابل هدفين. ونال تنقيط 7.9 (حسب موقع سوفاسكور المختص). بعد أن تمكن من تقديم تمريرة حاسمة لصالح زميله، يونس بلهندة، في الدقيقة الـ37، عندما كان فريقه متأخرا في النتيجة بثلاثية نظيفة.

وسجل بونجاح الهدف الثاني لفريقه في المواجهة في الدقيقة الـ73. ليرفع رصيده في صدارة هدافي الدوري القطري إلى 10 أهداف. بعد مرور 9 جولات. كما تمكن بونجاح من تقديم ثلاث تمريرات حاسمة هذا الموسم.