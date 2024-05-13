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الرياضة

بونجاح هداف أمام الوكرة في ربع نهائي كأس أمير قطر

بقلم فيصل زيان بوزيان
بونجاح هداف أمام الوكرة في ربع نهائي كأس أمير قطر
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تمكن المهاجم الدولي الجزائري. ومهاجم نادي السد، بغداد بونجاح، من هز شباك المنافس في ربع نهائي كأس أمير قطر، نادي الوكرة.

والتي تجرى فعالياتها حاليا بملعب الريان. وسجل بونجاح هدف التقدم لصالح فريقه السد، في الدقيقة الـ 20 من عمر الشوط الأول، بعد ان استلم كرة داخل العمليات حولها مباشرة إلى المرمى.

وفي المقابل، يشارك المهاجم الدولي الجزائري الآخر، محمد بن يطو، كأساسي من جانب الوكرة، في هذه المواجهة، ولايزال لم يقدم أي شيء في هذه المواجهة.

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