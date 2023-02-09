بونجاح هداف ويقود السد لنهائي كأس قطر

قاد الدولي الجزائري بغداد بونجاح، اليوم الخميس، ناديه السد القطري، لتجاوز عقبة نادي العربي، وبلوغ نهائي كأس قطر.

وشارك بونجاح كعادته أساسيا ضمن تشكيلة ناديه السد، في هذه المباراة التي جمعتهم بفريق العربي في نصف نهائي كأس قطر.

كما تألق مهاجم الخضر في الدقيقة الـ46 من عمر المباراة، من خلال تسجيله لهدف، وتعميق الفارق للسد.

وانتهت هذه المواجهة بفوز بغداد بونجاح وناديه السد، بثلاثية مقابل هدف، على حساب العربي، وتاهلهم لنهائي كأس قطر.

يذكر أن نادي السد، سيواجه في الدور النهائي من هذه المنافسة، الفائز من مباراة الدحيل ضد الوكرة.