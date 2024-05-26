بونجاح: “هذه أفضل لحظة عشتها مع السد”

كشف الدولي الجزائري بغداد بونجاح، عن أجمل لحظة عاشها مع ناديه السد القطري، خلال تسعة سنوات له في الفريق.

وصرح بونجاح، في حوار لموقع نادي السد: “أفضل لحظة بالنسبة لي مع نادي السد هي تتويجنا بكأس أمير قطر”.

كما أوضح: “هذا اللقب أتاح لنا فرصة لقاء سمو الأمير، كون كل الأندية في قطر تتمنى لعب نهائي كأس الأمير”.

يذكر أن بغداد بونجاح، توج هذا الموسم بلقب كأس أمير قطر، مع ناديه السد، وهو آخر لقب يناله، قبل مغادرته النادي.