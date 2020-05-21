بونجاح وأوزيل في نفس الفريق الموسم القادم !!

يرغب فريق “السد” القطري في تدعيم تشكيلته الموسم القادم بنجم عالمي كبير تحسبا للمنافسة على لقب كأس رابطة أبطال آسيا.

صحيفتا الشرق والعرب القطريتين كشفتا اليوم الخميس عن سعي “الزعيم” للتعاقد مع النجم الألماني لفريق آرسنال الانجليزي “مسعود أوزيل”.

وأضافت الصحيفتان:”دار الحديث عن التعاقد مع أوزيل، في ظل المشاكل التي يعاني منها اللاعب مع الغانرز، في الفترة الأخيرة، وارتباط اسمه بالرحيل”.

وفي حال تمت الصفقة سيشكل اللاعب السابق لريال مدريد قوة ضاربة رفقة النجم الدولي الجزائري بغداد بونجاح في الهجوم.