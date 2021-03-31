بونجاح وبلايلي يدعمان سليني لرئاسة الإتحاد الجزائري للجيدو

أبدى الدوليان الجزائريان، بغداد بونجاح ويوسف بلايلي، دعمهما الكبير، لياسين سليني، بعد إعلان ترشحه لرئاسة الاتحاد الجزائري للجيدو.

ونشر كل من بونجاح، وبلايلي، مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي أبديا من خلاله دعمهما لياسين سليني.

وقال بلايلي في هذا الخصوص: “أتمنى لك التوفيق ياسين سليني وكلنا معك”، وقال بونجاح، “حظ سعيد ياسين سليني أتمنى لك التوفيق وكلنا معك”.

وبدورهم أبدى العديد من أبطال الجيدو الجزائري، على غرار الياس بويعقوب، أمينة بلقاضي، مريم موسى، والبطل الأولمبي سعيدي سياف علي، دعهمهم لياسين سليني.