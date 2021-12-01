بونجاح وبلعمري يمنحان التقدم للخضر بثلاثية أمام السودان

أنهى المنتخب الوطني للمحليين، الشوط الأول من مباراته الإفتتاحية أمام السودان، بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة. وفرض أشبال مجيد بوقرة، وزملاء بونجاح سيطرتهم الكاملة على أطوار هذا الشوط منذ الدقائق الأولى، وعلى مستوى جميع الخطوط.

وكان بونجاح السباف لاقتتاح باب التسجيل في الدقيقة الـ10، قبل أن يعود من جديد في الدقيقة الـ36 لاضافة الهدف الثاني.

كما تمكن المدافع جمال بن العمري، من تعميق الفارق إلى ثلاثة اهداف قبل دقيقتين من انتهاء الوقت الرسمي للشوط الأول.

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وإختار مجيد بوقرة، تشكيلة هجومية بحتة للجولة الأولى من دور المجموعات، من كأس العرب، وملاقاة السودان بعد قليل. وقرر بوقرة، مفاجأة الجميع، من خلال عدم إعتماده على يوسف بلايلي منذ البداية.

وجاءت التشكيلة الأساسية على الشكل التالي :

مبولحي، بن عيادة، شتي، بدران، بن العمري، مريزيق، بن دبكة، سعيود، سوداني، براهيمي، بونجاح.

كما يهدف “الماجيك” إلى التأكيد على سلسلة إنتصارات الكرة الجزائرية، في المحافل الدولية، وتكرار سيناريو مدرب الخضر جمال بلماضي.

وشهدت مباراة زملاء بونجاح بحظور جماهيري غفير من الجانب الجزائري. بحكم تواجد عدد مكبير من الجالية الجزائرية. إلى جانب تكفل متعامل خاص للهاتف النقال بإرسال 100 مناصر إلى الدوحة.

إلى جانب ذلك، ستكون الفرصة مواتية لعدد من اللاعبين للتأكيد على إمكانياتهم. ومنح خبرتهم لصالح المنتخب الوطني في شاكلة مبولحي، تاهرات، بلعمري.

في حين سيهدف بعض اللاعبين الشباب لإبهار التقنيين والمتتبعين بإمكانياتهم على غرار ميريزريق ومجادل وبوقرة.

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