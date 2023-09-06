بونجاح وبن سبعيني مهددان بتضييع مواجهة تنزانيا

يتجّه ثنائي الخضر، بغداد بونجاح ورامي بن سبعيني، لتضييع مباراة الغد التي ستجمع المنتخب الوطني، بنظيره التنزاني، ضمن الجولة الـ 6 والأخيرة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

ويستقبل المنتخب الوطني، الذي ضمن تأهله مسبقا إلى “كان” كوت ديفوار، المقررة ما بين الـ 13 جانفي والـ 11 فيفري، نظيره التنزاني سهرة غد بملعب 19 ماي 56، بداية من الساعة 20:00.

وغاب الثنائي بونجاح وبن سبعيني، عن الحصة التدريبية الثانية في إطار تربص قسنطينة، والتي جرت أمس الثلاثاء، بداعي الإصابة، حسبما أكدته “الفاف”.

وأوضحت الاتحادية عبر موقعها الرسمي اليوم الأربعاء، بأن حصة أمس، التي جرت بحضور القائد رياض محرز، إلى جانب اندماج أحمد توبة، بعدما غاب الأول عن الحصة الأولى بسبب عقد قرانه والثاني بداعي الإصابة.

مبرزة بأن الحصة شهدت غياب الثنائي بونجاح وبن سبعيني، الذي سيضيع بنسبة كبيرة مباراة الغد، والتحق الأول بتربص الخضر مصابا، في حين أصيب الثاني خلال أول حصة تدريبية ضمن تربص سبتمبر الجاري.