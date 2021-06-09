بونجاح: “ودية تونس ستكون داربي قوي”

تحدث المهاجم الدولي الجزائري، بغداد بونجاح عن الودية المقبلة التي ستجمعهم بمنتخب تونس، أين تنبأ بصعوبة هذه المباراة، رغم ابدائه عزيمة كبيرة على تحقيق الفوز.

وصرح بونجاح، اليوم الأربعاء، لتلفزيون “النهار”: “مواجهة منتخب تونس، ستكون داربي، ونتوقع أن تكون صعبة”.

وأَضاف: “سندخل هذه المواجهة مثل كل بقية مبارياتنا السابقة، بكل عزيمة وإرادة، من أجل تحقيق الفوز، ولدي ثقة كبيرة في زملائي، والناخب الوطني”

وتابع بغداد بونجاح: “نحاول دائما تقديم أفضل ما لدينا في كل مباراة، وسنسعى من أجل ذلك في مباراتنا المقبلة”.

يذكر أن المنتخب الوطني، سيواجه نظيره التونسي، يوم الجمعة المقبل، على ملعب “رادس”، في مباراة ودية تحضيرية.