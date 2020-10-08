بونجاح وزطشي يلتحقان بتربص الخضر في النمسا

نجح الدولي الجزائري، بغداد بونجاح في الإلتحاق بتربص المنتخب الوطني الجاري بالنمسا، استعدادا لوديتي نيجيريا والمكسيك.

وكشف الإتحاد الجزائري لكرة القدم، عبر موقعه الرسمي، عن التحاق بونجاح، أمس الأربعاء، بزملائه في تربص الخضر، الجاري بالنمسا.

ويأتي تلتحاق مهاجم الخضر، بكتيبة بلماضي، بعد الصعوبات التي واجهها في التنقل من الدوحة إلى النمسا، لعدم توفر الرحلات الجوية.

وتزامن التحاق بغداد بونجاح، بتربص الخضر، مع وصول رئيس “الفاف” خير الدين زطشي، الذي وقف على الاستعدادات التي يجريها رفقاء محرز، كما سيحضر المواجهتين الوديتين أمام كل من نيجيريا والمكسيك.

يذكر أن المنتخب الوطني، باشر تربصه التحضيري بالنمسا، يوم الإثنين الماضي، استعدادا لوديتي نيجيريا غدا الجمعة، والمكسيك يوم الثلاثاء المقبل.