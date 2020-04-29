بونجاح يباشر برنامجه التأهيلي بعد خضوعه لعملية جراحية

إنطلق المهاجم الدولي الجزائري بغداد بونجاح في برنامجه التأهيلي عقب خضوعه لعملية جراحية قبل عشرة ايام في العضلة الضامة.

ويقوم بغداد حاليا بعمل تدريبات خفيفة وبعد خمسة ايام سيبدأ الجري بطريقة منفردة، حيث يحتاج مهاجم الزعيم أربعة أسابيع للعودة للتدريبات بشكل طبيعي.

هذا وتعد الإصابة التي تعرض لها مهاج الخضر قديمة ولكنها لم تمنعه من اللعب في السابق وتم اجراء الجراحة في الوقت الحالي في ظل توقف النشاط، حيث لم تكن هناك فرصة قبل ذلك لاجراء هذه الجراحة في ظل ضغط المباريات الذي كان يشهده الموسم قبل التوقف الحالي.