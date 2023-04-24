بونجاح يبلغ عتبة 200 هدف ويرسخ اسمه في تاريخ السد

نجح الدولي الجزائري بغداد بونجاح، من ترسيخ اسمه في تاريخ ناديه السد القطري، ببلوغه اليوم الإثنين، الهدف رقم 200 بألوان النادي.

وأعلنت الصفحة الرسمية لنادي السد، عن بلوغ نجمها بونجاح، اليوم الإثنين هدفه رقم 200، بثنائيته في مرمى الشحانية.

كما كشفت إدارة السد، بالأرقام، عدد الاهداف التي سجلها مهاجم الخضر، في مختلف المنافسات التي شارك فيها مع السد منذ التحاقه بالفريق.

ونجح بغذاذ بونجاح، حسب إحصائيات إدارة ناديه السد القطري، من بلوغ هذا العدد من الأهداف، في 215 مباراة شارك فيها في مختلف المنافسات.