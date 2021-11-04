بونجاح يتألق وسط حضور وفد من برشلونة  

عاد الدولي الجزائري بغداد بونجاح للتألق في مباراة فريقه السد أمام الدحيل في الجولة الـ 9 من دوري نجوم قطر.

وسجّل بونجاح أحد اهداف المباراة التي إنتهت بتسجيل ثلاثية في كل شبكة.

كما شهدت المباراة حضور وفد من فريق برشلونة، الذي دخل في مفاوضات مع السد للتعاقد مع مدربه تشافيليكون خليفة للمدرب كومان.

إلى جانب ذلك، كشفت وسائل الإعلام الإسبانية أن الوفد تكون من نائب الرئيس رافا يوستي والمدير الرياضي أليماني. ويبدو أن المدرب تشافي يعيش أخر لحظاته في قطر، بدليل لقطته مع مهاجم الخضر، حينما توجه له الاخير و عانقه بشدة. مهديا إياه هدفه الشخصي.

يذكر، أن فريق “البلاوغرانا” حقق نتائج سلبية منذ بداية الموسم الحالي. ما سيجبر الإدارة في التفكير في إستقدام بعض اللاعبين خاصة من الجانب الهجومي.

طالع ايضا:

نجح الدولي الجزائري مهدي تاهرات، اليوم الأربعاء، في هز الشباك، خلال المباراة التي جمعت ناديه الغرافة، بالريان.

وشارك تاهرات، أساسيا ضمن تشكيلة ناديه الغرافة في هذه المباراة التي تدخل ضمن الجولة التاسعة من الدوري القطري.

كما برز الدولي الجزائري، في الدقيقة الـ43 من عمر الشوط الاول، أين افتتح باب التسجيل لصالح فريقه بتسديدة قوية.