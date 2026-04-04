بونجاح يتألق ويقود الشمال لفوز مهم على أم صلال

قاد المهاجم الدولي الجزائري، بغداد بونجاح، فريقه الشمال لتحقيق فوز مهم أمام أم صلال، في مواجهة قوية لحساب الجولة 20 من البطولة القطرية.

ودخل الشمال اللقاء بقوة، حيث افتتح باب التسجيل مبكرًا عن طريق إبراهيمي من علامة الجزاء في الدقيقة 6، قبل أن يعزز بونجاح النتيجة بهدف ثانٍ في الدقيقة 45+7، مؤكّدًا حضوره الفعال في الخط الأمامي.

ولم يكتفِ بونجاح بالتسجيل، بل عاد في الشوط الثاني ليقدم تمريرة حاسمة لزميله كولادو الذي سجل الهدف الثالث، في مباراة تألق فيها المهاجم الجزائري بشكل لافت.

ورغم محاولة أم صلال العودة في النتيجة، حيث قلص الفارق عبر مانس في الدقيقة 75، ثم أضاف جرار الهدف الثاني في الدقيقة 83، إلا أن الشمال حافظ على تقدمه وخرج بثلاث نقاط ثمينة.

وبهذا الفوز، رفع الشمال رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثاني، مع مباراة مؤجلة أمام العربي، ما يعزز حظوظه في المنافسة على المراتب الأولى.

وواصل بونجاح عروضه القوية هذا الموسم، حيث رفع رصيده إلى 8 أهداف و4 تمريرات حاسمة في 18 مباراة، كما نال تنقيط 8.3 كأفضل لاعب في اللقاء، مؤكّدًا مكانته كأحد أبرز نجوم الفريق في الدوري القطري.