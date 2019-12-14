“بونجاح” يتحدى “الترجي” بعد الإقصاء ضد مونتيري

سيواجه فريق السد القطري نظيره الترجي الرياضي التونسي من اجل تحديد صاحب المركز الخامس في منافسة كأس العالم للأندية الجارية بقطر.

النجم الدولي الجزائري “بغداد بونجاح” تحدث في تصريحات صحفية بعد الاقصاء على يد مونتيري المكسيكي أمسية اليوم السبت.

وقال ابن ولاية وهران:”خسرنا بسبب الأخطاء، وهو أمر وارد في كرة القدم.. قدمنا أداءً جيدًا، وكان من الممكن ان نتأهل”.

واضاف:”كنا نحاول تعديل النتيجة، لكن الفريق المكسيكي استغل الفرص التي لاحت له، وحسم الأمور بعد الهدف الثالث، الذي جاء في وقت قاتل بالنسبة لنا”.

وختم:”مباراة الترجي لن تكون سهلة على الإطلاق، لأنه فريق قوي وبطل إفريقيا.. لكن الفوز سيكون هدفنا، من أجل الحصول على المركز الخامس”.