بونجاح يتحدى رونالدو قبل التحاقه بالدوري السعودي

كشفت صحيفة “اليوم” السعودية أن الدولي الجزائري بغداد بونجاح، اليوم الخميس، عن اتفاق شبه رسمي مع نادي الشباب السعودي.

وقالت أنه سيتنقل إلى النادي السعودي في صفقة إنتقال خلال ميركاتو صيف 2024.

كما أكدت ذات الصحيفة، أن بغداد سيشكل خطر، للنجم البرتغالي، و هداف البطولة السعودية، كريستيانو رونالدو الذي ينشط في فريق النصر، في سباق الصراع على جدول ترتيب هدافي المسابقة الموسم الكروي القادم.

ويعتبر بونجاح، ماكينة أهداف، أين نجح في هز شباك الخصوم على مدار عدة سنوات .

كما أشارت،ـإلى “الدون” سيواجه منافسة شرسة من مهاجمي دوري روشن، على رأسهم الجزائري بونجاح و الصربي ميتروفيتش من الهلال والمغربي حمد الله.