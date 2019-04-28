“بونجاح” يتحصّل على أول جوائز الموسم

الرياضة
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“بونجاح” يتحصّل على أول جوائز الموسم صورة من الحدث
بقلم وليد كويني

أقامت الرابطة القطرية للاعبين حفل “جوائز قطر 11” أمسية اليوم، في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، وأطلقت النسخة الأولى لجوائز قطر.

وشهد الحفل تكريم نجم المنتخب الوطني لاعب السد القطري بغداد بونجاح كأفضل مهاجم، وفي قيادة التشكيلة المثالية لموسم 2018/2019.

وجاء إخيار إبن مدينة وهران، بعد بصمه على موسم إستثنائي بوصوله عتبة 39 هدفاً في الدوري القطري.

يذكر ان الجائزة يتم منحها بعد إستفتاء يشارك فيه كل لاعبي الأندية بتحديد ثلاث لاعبين في كل مركز.


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