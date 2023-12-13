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الرياضة

بونجاح يترك بصمته في مباراة السد أمام الدحيل

بقلم عزيز طالبي
بونجاح يترك بصمته في مباراة السد أمام الدحيل
بونجاح
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نجح الدولي الجزائري بغداد بونجاح في ترك بصمته، في مباراة فريقه السد أمام الدحيل التي انتهت بالفوز بثلاثية مقابل هدف.

وشارك بغداد بونجاح أساسيا في المباراة ضمن إطار الجولة التاسعة من الدوري القطري، أين لعب اللقاء كاملا، كما منح تمريرة الهدف الثالث.

كما كان الفضل الكبير لبغداد بونجاح، في الحصول على ركزة جزاء، أين نفذها زميله أكرم عفيف وسجلها بطريقة جميلة.

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