بونجاح يتصدر قائمة تصويت أحسن لاعب في الدوري القطري

الرياضة
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بونجاح يتصدر قائمة تصويت أحسن لاعب في الدوري القطري
بقلم وافي مهاجري

تصدر الدولي الجزائري بغداد بونجاح القائمة الأولية لجائزة أفضل لاعب في الدوري القطري وذلك من خلال ما كشف عنه موقع قطري الذي أكد أن التصويت انطلق وتقدم ابن مدينة وهران واضح.


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