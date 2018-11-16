بونجاح يتصدر قائمة تصويت أحسن لاعب في الدوري القطري
تصدر الدولي الجزائري بغداد بونجاح القائمة الأولية لجائزة أفضل لاعب في الدوري القطري وذلك من خلال ما كشف عنه موقع قطري الذي أكد أن التصويت انطلق وتقدم ابن مدينة وهران واضح.
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فككت عناصر الفرقة من المجموعة الإقلمية للدرك الوطني بالتنسيق مع قوات الجيش بوهران شبكة دولية مختصة في المتاجرة وتهريب المخدرات والأقراص المهلوسة.
حيت تم حجز أكثر…
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احتج العديد من أصحاب سيارات الأجرة بالقرب من مقر مديرية الامن لولية البليدة للمطالبة بحل جملة من المشاكل يعانون منها يوميا أثناء تأدية مهامهم.
https://www.youtube.com/watch?v=1F4-kkR_VRU
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توفى مساء اليوم الخميس، شاب المدعو "خالد" إثر حادث انقلاب شاحنة كان يقودها في قرية ثيزة ببلدية عمال ولاية بومرداس.
حيث انحرفت به الشاحنة التابعة لـشركة…
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