بونجاح يتعادل رفقة السد أمام الوداد في افتتاح البطولة العربية

تعادل الدولي الجزائري بغداد بونجاح، وناديه السد القطري، اليوم الخميس، بنتيجة التعادل السلبي، في مواجهة الوداد المغربي، ضمن افتتاح منافسة كأس الملك سلمان الجارية بالسعودية.

وشارك بونجاح، أساسيا ضمن تشكيلة ناديه السد، في هذه المباراة الافتتاحية من بطولة كأس الملك سلمان، والتي جمعتهم بفربق الوداد المغربي.

كما عجز الدولي الجزائري، عن هز الشباك في هذا اللقاء، رغم بعض الفرص الخطيرة التي أتيحت له.

يذكر أن بغداد بونجاح، وناديه السيد، يشاركون هذه البطولة، ضمن المجموعة الثانية، إلى جانب كل من الوداد المغربي، الهلال السعودي، والأهلي الطرابلسي.