بونجاح يتعرف على مدربه الجديد

كشف نادي السد القطري عن خليفة المدرب تشافي هيرنانديز على مستوى العارضة الفنية. كما تلقى الدولي الجزائري بغداد بونجاح الناشط في الفريق القطري، أخبار بترسيم التحاق المدرب الإسباني خافي غارسيا لتولي المهمة.

وكان غارسيا قد درّب عدد من الفرق الإسبانية على غرار اتليتيك بلباو وريال سوسيداد وفياريال . في حين يملك مدرب بونجاح الجديد سيرة تدريبية ممتازة. وإنجازات محترمة أبرزها قيادة فريق فريق واتفورد إلى نهائي كأس الإتحاد الإنجليزي لكرة القدم في 2019.

يذكر، أن إبن مدينة وهران. تعافى بشكل نهائي من الإصابة التي تلقاها أمام منتخب مصر في منافسة كأس العرب. كما يسعى لقيادة زملائه في المنتخب المحلي للتتويج بالطبعة الجارية في العاصمة القطرية الدوحة.

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وأصدرت الفاف بيانا رسميا، تشرح فيه الوضعية الصحية للدولي الجزائري، بغداد بونجاح، بعد الإصابة التي تعرض لها أمام مصر.

وأوضح الإتحاد الجزائري الفاف، بأن المهاجم قام بالفحوصات اللازمة، والتي لم تظهر وجود أي أمر مثير للقلق.

وسيكون هداف السد القطر، متابعا من طرف الطاقم الطبي لمحليي الخضر، والذي سيقرر تاريخ عودته للتدريبات.

وأثارت إصابة إبن الباهية وهران، قلق الجميع، خاصة وأنه فقد الذاكرة للحظات، بعد التدخل العنيف الذي ذهب ضحيته من حارس مصر الشناوي.

نقل سهرة الثلاثاء النجم الدولي الجزائري “بغداد بونجاح” إلى المستشفى. ونشر لاعب السد القطري صورة له وهو على متن سيارة الاسعاف أثناء نقله الى المستشفى.

الصورة التي نشرها ابن ولاية وهران بونجاح على ستوري حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام” أرفقها بايموجي “دعاء”.

وانتهى لقاء الأشقاء بين المنتخب الوطني الجزائري ونظيره المصري سهرة الثلاثاء بالتعادل الإيجابي بهدف في كل شبكة.

وتتجه أنظار عشاق كرة القدم سهرة السبت المقبل الى العاصمة القطرية الدوحة. وذلك لمشاهدة مواجهة المنتخب الوطني الجزائري أمام نظيره المغربي لحساب الدور ربع النهائي من منافسة كأس العرب فيفا قطر 2021.

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