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الرياضة

بونجاح يتفوق على كريستيانو وبن زيمة

بقلم محمد لمين صحراوي
بونجاح يتفوق على كريستيانو وبن زيمة
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يواصل مهاجم “الخضر” بغداد بونجاح، تقديم عروضه الاستثنائية بألوان نادي الشمال القطري، الذي التحق به الصيف الماضي، في صفقة مجانية بعد نهاية عقده مع نادي السد.

ونجح الدولي الجزائري، في إزاحة أسطورة الكرة البرتغالية كريستيانو رونالدو. من عرش أفضل الهدافيين في البطولات العربية.

وحسب موقع “سوفاسكور” المختص في الأرقام والاحصائيات. فإن بونجاح، وبفضل “ثنائيته” أمس، في مرمى الخور، ارتقى مؤقتا إلى صدارة الهدافين في الخاصة بالدوريات العربية هذا الموسم.

ويتصدر بونجاح، قائمة أفضل الهدافين في البطولات العربية للموسم الكروي الجاري 2024-2025. بواقع 17 هدفا، مقابل 16 لكريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي.

ويتقاسم رونالدو وصافة أفضل هدافي الدوريات العربية، مع الدولي الطوغولي، لابا كودجو فودوه، لاعب نادي العين الإماراتي، ثم كريم بن زيمة، مهاجم اتحاد جدة السعودي، بـ 15 هدفا.

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