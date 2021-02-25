بونجاح يتفوق على ليفاندوفسكي ويتصدر قائمة هدافي العالم لسنة 2021

تصدر الدولي الجزائري بغداد بونجاح مهاجم نادي السد القطري، قائمة أفضل هدافي العالم لسنة 2021، متفوقا على كل نجوم العالم.

وتشير إحصائيات بونجاح، عن تمكنه من تسجيل 13 هدفا منذ بداية سنة 2021، متفوقا بذلك على نجم بايرن ميونخ، ليفاندوفسكي، الذي سجل 12 هدفا.

وتمكن مهاجم الخضر من تسجيل كل هذه الأهداف في الدوري القطري، بينما سجل النجم ليفاندوفسكي، أهدافه الـ12 في ثلاث بطولات مختلفة.

وبهذا يواصل بغداد بونجاح التأكيد من موسم لآخر، علو كعبه، بانفراده بصدارة أفضل هدافي العالم لسنة 2021، من 1 جانفي، إلى 24 فيفري.