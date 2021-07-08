بونجاح يتوج بجائزة هداف الدوري القطري

فاز الدولي الجزائري بغداد بونجاح لاعب نادي السد القطري، بجائزة منصور مفتاح “الهداف”، كأفضل هداف للموسم المنقضي من الدوري القطري.

وجاء تتويج بغداد بونجاح، بهذه الجائزة عن موسم 2020-2021، بعد تمكنه من تسجيل 21 هدفا بقميص ناديه السد.

وبهذا أكد مهاجم المنتخب الوطني، تفوقه من جديد، وتسيده قائمة مهاجمي الدوري القطري.

وفي المقابل، يذكر أن بغداد بونجاح، كان مرشحا أيضا لجائزة أحسن لاعب في الدوري القطري، والتي عادت لزميله في الفريق سانتي كازورلا.