توج بغداد بونجاح، رفقة ناديه السد، بدوري نجوم قطر، قبل ثلاثة جو لات عن نهاية الموسم، بعد فوزهم على الأهلي.

وساهم بونجاح، اليوم الإثنين، في الفوز الكاسح الذي حققه ناديه السد، في هذه المباراة بنتيجة (8-2) على حساب الأهلي القطري.

كما يعد هذا اللقب، هو الثاني على التوالي لنادي السد القطري، والسادس عشر في تاريخ الفريق.

يذكر أن بغداد بونجاح، سجل الهدف الخامس لناديه السد في هذه المباراة، قبل يتك استبدالهخ في الدقيقة الـ70 من عمر اللقاء.