بونجاح يتوعد منافسي الخضر

أبدى الدولي الجزائري بغداد بونجاح، عزيمة كبيرة، على الإطاحة بجميع منافسي الخضر، في مبارياتهم المقبلة، انطلاقا من مواجهة زامبيا.

وصرح بغداد بونجاح، لتلفزيون “النهار”: “زامبيا منتخب كبير، ويملك لاعبين أقوياء، وسبق له الفوز علينا في تصفيات 2017، في مبارتي الذهاب، والإياب”.

وأَضاف مهاجم الخضر: “نحن جد مركزين على هذه المباراة، قصد تحقيق الفوز أمام زامبيا، وإن شاء الله كل من يأتي إلى البليدة سنفوز عليه”.

وجاءت تصريحات بغداد بونجاح، بعد وصوله اليوم الأحد، إلى مطار هواري بومدين، للإلتحاق بتربص المنتخب الوطني الذي يسبق مواجهتي زامبيا، وبوتسوانا، لحساب تصفيات أمم إفريقيا.