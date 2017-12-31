بونجاح يجتاز الفحوصات الطبية تحسبا لعودته إلى الميادين

أجرى اليوم الأحد المُهاجم الدولي الجزائري لنادي “السد” القطري “بغداد بونجاح” فحصا طبيا لمعرفة موعد عودته إلى المُستطيل الأخضر.

وخضع مُهاجم النجم الساحلي التونسي السابق للفحص الطبي من أجل معرفة برنامجه التدريبي في الفترة المُقبلة وموعد إستئنافه التدريبات الجماعية.

وكان “بونجاح” قد تماثل للشفاء من الإصابة التي تعرض لها، وهو حاليا بصدد إتباع برنامج تأهيلي خاص تحت إشراف الطاقم الطبي.

هذا وكان إبن الباهية وهران قد تعرض لإصابة خطيرة على مستوى الفخذ في 24 نوفمبر الماضي بمناسبة لقاء السد والدحيل.