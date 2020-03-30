بونجاح يحتفظ بصدارة الهدافين رغم تراجع أرقامه

حافظ الدولي الجزائري بغداد بونجاح، لاعب السد القطري، على مكانته كأحسن هداف جزائري، رغم تراجع أرقامه مقارنة بالموسم الماضي.

وبصم مهاجم الخضر، على 12 هدف، هذا الموسم في البطولة القطرية، من أصل 16 مباراة شارك فيها مع ناديه السد.

وتؤكد هذه الأرقام، تراجع بونجاح، مقارنة مع الموسم لماضي، أين حطم رقم قياسي بتسجيله 39 هدف، في 21 مباراة.

وبالرغم من هذا الترجع لبغداد بونجاح، إلا أنه تمكن من الحفاط على صدارة هدافي الدوري القطري، بتسجيله لـ23 هدف، و10 تمريرا حاسمة هذا الموسم، في مختلف المنافسات.

وسجل بونجاح، هذا الموسم مع ناديه السد القطري، في مختلف المنافسات:

12 هدف في البطولة

3 أهداف في كأس العالم للأندية

2 أهداف في كأس قطر

2 أهداف في كأس الأمير

1 هدف واحد في رابطة أبطال آسيا

3 أهداف في كأس أوريدو