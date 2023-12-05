بونجاح يحتل المرتبة الثانية في قائمة هدافي رابطة الأبطال

صعد مهاجم السد والدولي الجزائري بغداد بونجاح، إلى وصافة قائمة هدافي رابطة أبطال هذا الموسم.

خلف هداف المنافسة مهاجم النصر تاليسكا صاحب 8 أهداف، وبرصيد 5 أهداف من 6 جولات في دور مجموعات رابطة الأبطال، سجلها الدولي الجزائري رفقة فريقه السد.

بعد أن سجل بغداد هدفا في مواجهة الأمس أمام ناساف متصدر المجموعةالثانية، وقاد فريقه لربع نهائي المنافسة الآسياوية.

كما عزز بونجاح رصيده التهديفي في تاريخ مشاركاته في رابطة الأبطال، وبصم على الهدف رقم 26 في تاريخ مشاركاته في المنافسة، كسابع أفضل هداف في تاريخ رابطة آبطال آسيا.