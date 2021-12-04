بونجاح يحذّر من التساهل أمام لبنان ويصف المباراة  بـ “الفخ”

أبدى مهاجم المنتخب الوطني بغداد بونجاح إستعداده لمواصلة تسجيل الأهداف مستقبلا، وحصد الألقاب الشخصية. وقال بونجاح في تصريح له عقب الحصة التدريبية الأخيرة بقطر “قبل كل شيء، الملاعب في قطر تساعدنا، وأمام السودان الأرضية منحتنا إريحية في اللعب”.

وأضاف بونجاح “لاعبو كرة القدم يحبون الملاعب أن تكون جميلة”. وعن الأداء الكبير الذي يقدمه، قال بونجاح “شخصيا ساعدتني الظروف في قطر، أتمنى أن أحافظ على اللعب في المستوى العالي”.

وفي حالة الفوز بلقب هداف البطولة طبعا سأهديه إلى الشعب الجزائري”. كما قال بونجاح عن لقاء لبنان “مباراة لبنان مباراة فخ، المدرب بوقرة تكلم معنا عنها ومنحنا النصائح، منها تسجيل أي فرصة تمنح لنا”.

ومن جهته، أكد لاعب المنتخب الوطني “حسام الدين ميريزاق” أن الهدف الرئيسي للخضر هو التتويج بالمونديال العربي.

كما قال متوسط ميدان الخضر في المنطقة المختلطة أمسية اليوم الجمعة قبل لقاء لبنان غدا.

“أشكر جميع اللاعبين الذين رحبوا بي وسهلوا لي المهمة وخاصة الطاقم الفني بقيادة المدرب مجيد بوقرة الذي منح لي الفرصة لاثبات امكانياتي”.

كما أضاف:”ان شاء الله سنذهب بعيدا في هاته الدورة، قدمت مباراة جيدة أمام السودان وقادر على تقديم الأفضل مستقبلا”.

كما ختم:”هدفنا الأول والأوحد هو التتويج باللقب العربي لكننا سنخوض المنافسة مباراة بمباراة”.

ووضع سهرة امس الجمعة، الناخب الوطني لمنتخب المحليين “مجيد بوقرة” آخر اللمسات قبل مواجهة لبنان. حيث آجرى الخضر الحصة التدريبية الأخيرة قبل المواجهة المُقررة غدا بداية من الساعة الثانية زوالا.

كما عرفت الحصة التدريبية مشاركة يوسف بلايلي بطريقة عادية بعد تعافيه من الاصابة التي عانى منها مؤخرا.

وتدخل مواجهة زملاء بونجاح، اليوم لحساب الجولة الثانية من المجموعة الرابعة لمنافسة كأس العرب للمُنتخبات فيفا قطر 2021.

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