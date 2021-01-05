بونجاح يحصد الأرقام القياسية مع “الزعيم”

يُواصل بغداد بونجاح حصد الأرقام القياسية الاستثنائية منذ انضمامه للسد، وذلك بعدما وصل الى الهدف رقم 151 في جميع البطولات.

فعلى مستوى دوري النجوم فان “بونجاح” ينافس على الصداره هذا الموسم، حيث سجل 8 أهداف وبفارق هدفين عن المتصدر بلايلي.

كما أن اجمالي الأهداف الذي سجلها بغداد بونجاح في دوري النجوم منذ انضمامه للزعيم 102.

وجاء توزيع أهدافه الـ 151 على الشكل الآتي:

102 هدف في الدوري القطري

17 هدف في كأس أمير قطر

3 أهداف كأس نجوم قطر

3 أهداف كأس الشيخ جاسم

3 أهداف في كأس قطر

3 أهداف في كأس العالم للأندية

20 هدف في دوري أبطال آسيا

ويعد بغداد بونجاح اول لاعب يصل للهدف رقم 100 مع الزعيم في الدوري.