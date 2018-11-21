بونجاح يحطم كل الأرقام ويدخل تاريخ الكرة العربية

يبصم الدولي الجزائري بغداد بونجاح، على أحد أفضل مواسمه رفقة ناديه السد القطري والمنتخب الجزائري، ما مكنه من تحقيق أرقام أدخلته تاريخ الكرة العربية من أوسع أبوابه.

وقبل نهاية العام الجاري 2018، يعد بغداد بونجاح، أكثر لاعب عربي تسجيلا للأهداف في عام واحد، في جميع المنافسات.

وتمكن بونجاح لحد الآن، من تحطيم الرقم السابق لأكثر لاعب عربي تسجيلا للأهداف، والذي كان بحوزة اللاعب السوري، عمر السومة، الذي سجل 42 هدفا عام 2016.

وصفت صحيفة “استاد الدوحة”، بونجاح، بالظاهرة التهديفية العربية النادرة، بعد تربعه هذا الموسم على رأس قائمة الهدافين العالميين في جميع المنافسات، برصيد بلغ 48 هدفا.

وبإمكان بغداد بونجاح، رفع رصيده الحالي من الأهداف في المباريات التي سيلعبها فريقه السد، قبل نهاية السنة الجارية 2018.