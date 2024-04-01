بونجاح يحقق رقما قياسيا في دوري نجوم قطر

حقق الدولي الجزائري بغداد بونجاح رقما قياسيا في مباراة ناديه السد القطري أمام نادي المرخية الذي يدربه المدرب الجزائري مجيد بوقرة.

وقال موقع “سوفاسكور” المتخصص في الإحصائيات والأرقام، اليوم الأحد، أن بغداد بونجاح قام بـ 11 تسديدة في المرمى وهو أعلى رقم للاعب في مباراة واحد في دوري نجوم الدوري القطري هذا الموسم.

وكان مهاجم الخضر قد انقذ فريقه من الخسارة القاسية، بعدما قدم تمريرة حاسمة في الهدف الوحيد من المباراة التي انتهت بالتعادل بهدف في كل شبكة.