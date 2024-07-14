بونجاح يحل بهولندا لخوض التربص الصيفي مع فريقه الجديد

حلّ الدولي الجزائري بغداد بونجاح، أمسية اليوم الأحد، بهولندا، قصد استكمال التحضيرات الصيفية، تحسبا للموسم الكروي الجديد.

وتنقل بغداد بونجاح، صباح اليوم الأحد، رفقة بعثة ناديه الجديد، الشمال الرياضي، باتجاه هولندا، لخوض ثاني تربص لهم تحضيرا للموسم الجديد.

وسجل المهاجم الدولي الجزائري، وصوله هذه الأمسية، إلى مدينة “تيل” الهولندية، مكان خوض هذا التربص الصيفي.

يذكر أن بغداد بونجاح، وبعد انتهاء عقده مع نادي السد، رسم انتقاله إلى إلى نادي الشمال الرياضي، في صفقة انتقال حر.