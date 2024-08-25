بونجاح يخسر صدارة هدافي الدوري القطري

تراجع الدولي الجزائري، ومهاجم نادي الشمال القطري، بغداد بونجاح، إلى المركز الثاني لقائمة هدافي الموسم الجديد من دوري “إكسبو”.

وانفرد بونجاح، بصدارة الهدافين، بعد جولتين فقط، بفضل ثنائية في جولة الافتتاح أمام ناديه السابق السد. وأخرى في مرمى أم صلال في الجولة الثانية.

غير أن مهاجم الخضر، صام عن التهديف في الجولة الثالثة، عند هزيمة ناديه بهدف من دون مقابل، أمام نادي قطر.

واستغل خليفته في السد، الاسباني رافا موجيكا. الفرصة بتسجيله “هاتريك” برسم الجولة 3، أمام العربي، ليخطف صدارة الهدافين من بونجاح، بوصوله إلى 5 أهداف متقدما بهدف وحيد عن مهاجم الخضر.

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