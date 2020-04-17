بونجاح يخضع لعملية جراحية

كشف نادي السد القطري، اليوم الجمعة، عن خضوع لاعبه الدولي الجزائري بغداد بونجاح، لعمليو جراحية.

وأوضحت إدارة نادس السد، أن العملية الجراحية التي خضع لها الدولي الجزائري، كانت على مستوى العضلة الضامة.

وأضاف النادي القطري، أن مهاجم الخضر، سيكون بحاجة لفترة راحة تدوم لأربعة أسابيع، قبل أن يستعيد كامل عافيته.

يذكر أن البطولة القطري، وعل غرار البطولات الأخرى، متوقفة في الفترة الحالية، بسبب كورونا، وهو ما سيتيح الفرصة لبغداد بونجاح، لاستعادة عافيته قبل استئناف المنافسة.