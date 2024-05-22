بونجاح يدخل تاريخ منافسة رابطة أبطال آسيا

بصم مهاجم المنتخب الوطني، ونادي السد القطري، بغداد بونجاح، على رقم إستثنائي وتاريخي في منافسة رابطة أبطال آسيا.

وسجل مهاجم الخضر بونجاح حضوره ضمن قائمة أبرز 10 مهاجمين في تاريخ منافسة رابطة أبطال آسيا، والتي نشرها موقع الإتحاد الآسيوي لكرة القدم، أمس الثلاثاء.

حيث إعتبر موقع الإتحاد الأسيوي، أن المهاجم بونجاح، أحد أفضل 10 هدّافين في تاريخ دوري أبطال آسيا، وهو يتواجد في صفوف نادي السد منذ تسع سنوات، سجل خلالها 26 هدفاً في البطولة القارية.

كما فاز المهاجم الجزائري بجائزة هدّاف دوري نجوم قطر في مناسبتين وساعد فريقه على الفوز بلقب الدوري المحلي أربع مرات خلال إقامته في الدوحة.

واستذكر موقع الإتحاد الآسيوي، أعظم أداء لبونجاح في دوري أبطال آسيا في موسم 2018، عندما ساعدت أهدافه الـ13 فريق السد على الوصول إلى الدور قبل النهائي، بينما فاز بجائزة الهدّاف، معادلاً الرقم القياسي لعدد الأهداف في موسم واحد في دوري أبطال آسيا. كما يحمل بونجاح شرف الفوز بجائزة هدّاف كأس العالم للأندية لعام 2019.