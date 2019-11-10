بونجاح يرد على بلايلي :”حتى أنا أريدك في فريقي”

رد الدولي الجزائري بغداد بونجاح، على صديقه يوسف بلايلي، بعد أن صرح برغبته في أن يلعبا سويا في الأهلي السعودي.

وعلق مُهاجم المنتخب الوطني ضاحكا على هذه الرغبة :”حتى أنا أريد أن يلعب معي يوسف في فريقي”.

وكان نجم السابق للترجي الرياضي التونسي، على بعد خُطوة من الإنتقال للسد القطري الصيف الماضي، لتغلى الصفقة دون سابق إنذار.

يُشار في الأخير، بأن مُحاولات السعوديين في خطف بونجاح تبقى دون نتيجة ومنذ سنوات.

ويرفض القطريون التخلي عن لاعبهم لفريق من المملكة، نظرا للعلاقة الباردة بين قطر والسعودية على جميع الأصعدة.