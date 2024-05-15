بونجاح يرد على بيان السد القطري برسالة وداعية مؤثرة

رد الدولي الجزائري بغداد بونجاح على البيان التوديعي لنادي السد القطري، اليوم الأربعاء، برسالة مؤثرة جدا بعد اختتام مشواره الكروي معهم.

وقال بونجاح، في تغريدة له، نشرها نادي السد القطري على منصة “إكس” بعد دقائق فقط “إلى كل السداويين أشكركم على دعمكم طوال مسيرتي في نادي السد لقد كانت أهم مراحل حياتي الاحترافية والتي قضيتها معكم وبذلت كل جهد لإسعادكم”.

كما أضاف مهاجم الخضر “تبقت لنا، أنا وإخواني اللاعبين خطوتين أتمنى آن أختمها بحمل كأس سمو الأمير”.

وختم ابن مدينة وهران “شكرا لنادي السد و المدرب واللاعبين، الذي عاشرتهم 9 مواسم، ناركم في نصف النهائي”.