بونجاح يرد على منتقديه: “استعدت مستواي والقادم أفضل”

عبّر النجم الجزائري بغداد بونجاح عن سعادته بالفوز المحقق أمام الدحيل في الدوري القطري وبتسجيله “الهاتريك”.

وقال “بونجاح” في تصريحات صحفية: “نسير خطوة بخطوة منذ بداية الدوري، وإن شاء الله القادم أفضل ونواصل على نفس المستوى”.

وأضاف: “سجلت الهاتريك بفضل الاجتهاد الكبير والعمل المتواصل في التدريبات، ومجهود زملائي كذلك، استعدت مستواي والمهم أن أخدم الفريق دائما”.

وتابع: “ألعب بتركيز دائما، وعندما تواجه مدافعين مميزين مثل بن عطية وأحمد ياسر يجب أن تكون جاهز بدنيا وذهنيا”.

في حين ختم كلامه: “الحمد لله كنت في كامل تركيزي حتى النهاية ونجحت في استغلال الفرص التي أتيحت لي، فأنا مهاجم وأبذل قصارى جهدي لتسجيل الأهداف”.