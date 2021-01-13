بونجاح يرد على منتقديه: “استعدت مستواي والقادم أفضل”

الرياضة
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بونجاح يرد على منتقديه: “استعدت مستواي والقادم أفضل”
بقلم أمير بهلول

عبّر النجم الجزائري بغداد بونجاح عن سعادته بالفوز المحقق أمام الدحيل في الدوري القطري وبتسجيله “الهاتريك”.

وقال “بونجاح” في تصريحات صحفية: “نسير خطوة بخطوة منذ بداية الدوري، وإن شاء الله القادم أفضل ونواصل على نفس المستوى”.

وأضاف: “سجلت الهاتريك بفضل الاجتهاد الكبير والعمل المتواصل في التدريبات، ومجهود زملائي كذلك، استعدت مستواي والمهم أن أخدم الفريق دائما”.

وتابع: “ألعب بتركيز دائما، وعندما تواجه مدافعين مميزين مثل بن عطية وأحمد ياسر يجب أن تكون جاهز بدنيا وذهنيا”.

في حين ختم كلامه: “الحمد لله كنت في كامل تركيزي حتى النهاية ونجحت في استغلال الفرص التي أتيحت لي، فأنا مهاجم وأبذل قصارى جهدي لتسجيل الأهداف”.


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