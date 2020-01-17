“بونجاح” يرد على هجوم الصحافة القطرية

آبدى “بغداد بونجاح” سعادته بتتويجه رفقة السد بكأس قطر مؤكدا ان رده على الانتقادات كان على أرضية الميدان.

“بونجاح” قال بعد النهائي الذي جرى أمسية اليوم الجمعة:”نبارك لجماهيرنا والإدارة والجهاز الفني هذا اللقب المستحق.. الذي حصدناه بعد فوز عريض على ناد كبير بحجم الدحيل”.

وبخصوص الانتقادات التي طالته من الإعلام القطري مؤخرا بعد تراجع مستواه قال ابن ولاية وهران وبطل إفريقيا رفقة الخضر.

“قدمت للسد من أجل حصد الألقاب وتسجيل الأهداف، وأحاول دائما العمل بكل إخلاص لإسعاد جماهيرنا، وكذلك لأكون عند حسن ظن إدارة النادي والجهاز الفني”.