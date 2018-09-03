بونجاح يرفض الحديث عن تهميش المحليين من طرف بلماضي

رفض مهاجم المنتخب الوطني بغداد بونجاح التدخل في خيارات الناخب الوطني جمال بلماضي عقب تهميشه اللاعبين المحليين من القائمة المعنية بمواجهةو منخب غامبيا الأسبوع المقبل.

وتحدث بونجاح في تصريح لوسائل الإعلام فور وصوله إلى مطار هواري بومدين ظهيرة اليوم الإثنين للمشاركة في تربص المنتخب الوطني الذي ينطلق اليوم بمركز تحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى إستعدادا لمواجهة منتخب غامبيا يوم 08 سبتمبر الجاري قائلا :

“أنا لاعب مثل كل اللاعبين، وهذه خيارات المدرب، ولا يمكنني أن أحكم عن مستوى البطولة المحلية”، وأضاف: “هذه أول مرة للمدرب، وأعتقد أنه لا يعرف اللاعبين بعد”.