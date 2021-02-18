بونجاح يساهم في تأهل السد لنهائي كأس قطر

ساهم الدولي الجزائري بغداد بونجاح اليوم الخميس، في فوز فريقه السد، على الريان، وتحقيقيهم التأهل لنهائي كأس قطر.

وشارك بغداد بونجاح، أساسيا كعادته، ضمن تشكيلة ناديه السد، في هذه المباراة التي جمعتم بالريان، ضمن نصف نهائي كأس قطر.

وبعد العديد من المحاولات، برز مهاجم الخضر في الدقيقة الـ82 من عمر المباراة، بعدما حصل على ضربة جزاء، سجل من خلال زميله كازولا هدف الفوز.

وانتهت هذه المباراة، لصالح رفقاء بغداد بونجاح، بنتيجة 1-0، ليضمن بذلك الدولي الجزائري رفقة ناديه السد، تأهلهم لنهائي كأس قطر.