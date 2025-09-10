بونجاح يتسلم جائزة “التشكيل المثالي” في الشمال القطري

تسلم الدولي الجزائري بغداد بونجاح، جائزة “التشكيل المثالي” لشهر أوت، وذلك خلال حفل خاص نظمته إدارة فريقه الشمال القطري.

وقد تم تكريم بغداد بونجاح في إطار الاحتفال بإنجازاته على أرض الملعب، إذ أظهر مستوى عاليًا من الاحترافية والمساهمة الفعالة في نتائج فريقه.

وتوجت هذه الجوائز بتقدير خاص من الشمال لما قدمه اللاعب من أداء مميز.

في سياق آخر، كرّم لاعبو الشمال، بمن فيهم بغداد بونجاح، المشجع المثالي والشهير نجم الدين الصريمي، الذي اختير نظير دعمه المتواصل للفريق والتزامه الدائم.

وقد عبر اللاعبون عن فخرهم وامتنانهم لهذا المشجع الذي يعَدُّ أحد أركان جمهورهم الوفي.

كما احتفل بغداد بونجاح وزملاؤه في الفريق مع اللاعب نعيم السليتي. بمناسبة تأهل منتخب تونس إلى كأس العالم 2026.

وعبّر بونجاح عن فخره بالإنجازات العربية في التصفيات العالمية. مؤكدًا أن التعاون والتضامن بين اللاعبين العرب يعَدُّ عاملًا أساسيًا للنجاح في المستقبل.