بونجاح يسجل “دوبلي” ويصل للهدف الـ 17 هذا الموسم

يواصل مهاجم “الخضر”، بغداد بونجاح، تقديم عروضه الاستثنائية في الموسم الكروي الحالي للدوري القطري 2024-2025، بألوان ناديه الشمال، الذي التحق به الصائفة الماضية بعد 9 سنوات كاملة رفقة السد.

ونجح بونجاح، اليوم السبت، في تسجيل “ثنائية” لناديه في لقاءه الجاري حاليا أمام الضيف الخور. برسم الجولة الـ 16 من دوري نجوم قطر.

وافتتح لاعب “الخضر” باب التسجيل في الدقيقة الـ 23 من اللقاء. قبل أن يعود بعدها بـ 10 دقائق ليسجل الثاني له ولفريقه.

وبهذا “الدوبلي” وصل بونجاح، إلى هدفه رقم 17 هذا الموسم. في صدارة ترتيب هدافي الدوري القطري، وعلى بعد 5 أهداف كاملة من أقرب ملاحقيه.